Намекают на РФ: в Швеции опасаются вмешательства в свои выборы

Спецслужбы скандинавской страны подчеркивают, что российский шпионаж представляет собой самую большую угрозу безопасности "против не члена НАТО"

Спецслужбы Швеции заявили, что "иностранные государства" могут попытаться вмешаться в выборы и в предвыборную кампанию в этой стране, передает AFP.

"Нельзя исключать, что некоторые иностранные государства воспользуются шведской избирательной кампанией, чтобы усилить конфликты в шведском обществе и ослабить демократическую систему", - заявил глава Службы безопасности Швеции Андерс Торнберг.

В спецслужбе подчеркнули, что российский шпионаж представляет собой самую большую угрозу безопасности "против не члена НАТО", а треть российских дипломатов в Швеции - были шпионами.

В январе этого года премьер-министр Швеции Штефан Лофвен анонсировал в связи с подобными угрозами создание нового агентства для защиты граждан от "внешнего влияния" на общенациональных выборах 9 сентября.

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