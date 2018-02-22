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Намекают на РФ: в Швеции опасаются вмешательства в свои выборы

22.02.2018 19:48
Спецслужбы скандинавской страны подчеркивают, что российский шпионаж представляет собой самую большую угрозу безопасности "против не члена НАТО"
Намекают на РФ: в Швеции опасаются вмешательства в свои выборы
Фото: pixabay.com

Спецслужбы Швеции заявили, что "иностранные государства" могут попытаться вмешаться в выборы и в предвыборную кампанию в этой стране, передает AFP.

"Нельзя исключать, что некоторые иностранные государства воспользуются шведской избирательной кампанией, чтобы усилить конфликты в шведском обществе и ослабить демократическую систему", - заявил глава Службы безопасности Швеции Андерс Торнберг.

В спецслужбе подчеркнули, что российский шпионаж представляет собой самую большую угрозу безопасности "против не члена НАТО", а треть российских дипломатов в Швеции - были шпионами. 

В январе этого года премьер-министр Швеции Штефан Лофвен анонсировал в связи с подобными угрозами создание нового агентства для защиты граждан от "внешнего влияния" на общенациональных выборах 9 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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