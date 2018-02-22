Трамп хочет уволить своего советника по нацбезопасности - CNN
Президент США Дональд Трамп хочет отстранить от должности своего советника по национальной безопасности Гебрета Макмастера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди представителей Пентагона и администрации Белого дома.
Причина тому - "напряжение, возникшее между ними". По данным журналистов, отставка Макмастера может произойти в ближайшее время. Сейчас в Пентагоне ведутся консультации о должности, которую в министерстве мог бы занять генерал Макмастер.
По данным источников, перевод генерала обратно в Пентагон сопровождается некоторыми сложностями из-за чрезмерной "политизации" чиновника в Белом доме в качестве советника президента. Рассматривается также вариант, что Трамп вручит Макмастеру четырехзвездочные генеральские погоны, после чего генерал вообще уйдет в отставку.
Макмастер стал советником по нацбезопасности в феврале 2017 года, заменив на этой должности Майкла Флинна, подозреваемого в связях с РФ.
Читайте также: Заявлениям России об Украине уже никто не верит - советник Трампа
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
- 163094
- 75626
- 54623
- 53256
- 39828