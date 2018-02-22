Трамп хочет уволить своего советника по нацбезопасности - CNN

По данным СМИ, президент США хочет отстранить от должности Макмастера и отправить его обратно в Пентагон из-за "напряжения, разгорающегося между ними"

Президент США Дональд Трамп хочет отстранить от должности своего советника по национальной безопасности Гебрета Макмастера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди представителей Пентагона и администрации Белого дома.

Причина тому - "напряжение, возникшее между ними". По данным журналистов, отставка Макмастера может произойти в ближайшее время. Сейчас в Пентагоне ведутся консультации о должности, которую в министерстве мог бы занять генерал Макмастер.

По данным источников, перевод генерала обратно в Пентагон сопровождается некоторыми сложностями из-за чрезмерной "политизации" чиновника в Белом доме в качестве советника президента. Рассматривается также вариант, что Трамп вручит Макмастеру четырехзвездочные генеральские погоны, после чего генерал вообще уйдет в отставку.

Макмастер стал советником по нацбезопасности в феврале 2017 года, заменив на этой должности Майкла Флинна, подозреваемого в связях с РФ.

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