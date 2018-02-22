Пол Томас Андерсон пишет новый сценарий со своей 8-летней дочерью

Дети режиссера потребовали от него снять семейный фильм

Американский кинорежиссер Пол Томас Андерсон пишет сценарий для нового фильма вместе со своей 8-летней дочерью Люси. Предположительно, это будет первый семейный фильм режиссера. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что это была инициатива детей Андерсона.

"Она сама предложила, поняв, что если я сам не сделаю чего-то подобного, то она просто сделает это вместе со мной. Мы прямо сейчас пытаемся кое-что сделать, и это отличный творческий союз. Буду держать вас в курсе событий", - сказал режиссер.

Он рассказал, что в процессе работы над сценарием он непроизвольно уводит историю в более мрачную сторону, но дочь удерживает его от этого.

"Я постоянно пытаюсь сделать историю более темной, о чем мне говорят все мои инстинкты, но она тактично и ласково напоминает мне, чего мы пытаемся здесь добиться", - сказал Пол Томас Андерсон.

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