Расследование связей с РФ: судья хочет слушания в закрытом режиме

Согласно решению судьи в Вашингтоне, завтрашнее слушание по делу бывшего помощника Трампа Рика Гейтса пройдет в закрытом режиме

В Вашингтоне судья Эми Берман Джексон распорядилась провести закрытое слушание по делу Рика Гейтса, бывшего помощника президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении суда, передает Радио Свобода.

Заседание суда состоится в пятницу.

Слушание будет касаться адвокатов Гейтса, которые заявили, что не хотят заниматься делом из-за того, что они назвали "непримиримыми противоречиями".

Гейтсу было предъявлено обвинение в октябре вместе с бывшим руководителем кампании Трампа Полом Манафортом. Им инкриминируют заговор с целью отмывания денег, сговоре с целью обмануть США и отказе регистрироваться в качестве иностранного агента, представляющего Партию регионов.

16 февраля Гейтс заявил, что намерен заключить сделку со спецпрокурором США по так называемому российскому делу Робертом Мюллером.

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