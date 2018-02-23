Принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком - СМИ

Сотрудники службы безопасности дворца решили, что в конверте сибирская язва

В Сент-Джеймсский дворец в центре Лондона прислали конверт с белым порошком, который был адресован британскому принцу Гарри и его невесте Меган Маркл. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, посылка насторожила сотрудников службы безопасности дворца, поскольку они посчитали, что в конверте возбудитель сибирской язвы.

Отмечается, что конверт был доставлен в Сент-Джеймсский дворец 12 февраля. За день до этого аналогичную посылку доставили в один из офисов Вестминстерского дворца, где заседает парламент Британии. В настоящий момент полиция проверяет наличие связей между случаями отправки конвертов и пытается выйти на след злоумышленника.

По заключению экспертов, в обоих случаях порошок опасности не представлял.

Британские СМИ также пишут, что внутри также была записка для принца Гарри оскорбительного характера в адрес его невесты - 35-летней актрисы. Она не раз рассказывала, что ее отец - европеец, а мать - афроамериканка и ее происхождение часто становилось причиной для расистских нападок.

Принц Гарри объявил о помолвке с актрисой Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Он сообщил известие Королеве Елизавете и другим близким членам своей семьи. Гарри получил благословение родителей Маркл. Пара будет жить в Коттедже Нотингем в Кенсингтонском дворце.

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