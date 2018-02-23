РФ в СБ ООН заблокировала резолюцию по прекращению огня в Сирии
Россия в Совете Безопасности ООН отказалась голосовать за представленный проект резолюции ООН о прекращении огня в Восточной Гуте (Сирия) и требует внесения правок. Трансляцию заседания вел официальный канал СБ ООН.
22 февраля Совет Безопасности ООН собрался на специальное заседание. На повестке дня был вопрос о принятия проекта резолюции, представленной Швецией и Кувейтом, который предусматривает 30-дневное прекращения огня в Сирии для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирного населения, в частности, из Восточной Гуты, где наблюдается эскалация боевых действий.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя воспользовался правом вето и препятствовал принятию документа. Он перечислил ряд пунктов, по которым Кремль хотел бы внести правки, однако их содержание пока неизвестно.
Украинская служба Deutsche Welle отмечает, что США, которые одобрили проект резолюции, назвали видение Москвы ситуации в Восточной Гуте "циничным". Постпред Франции при ООН Франсуа Делатра в свою очередь заявил, что его страна готова рассмотреть российские предложения.
Агенство сообщает со ссылкой на дипломатов, что после консультаций резолюция, вероятно, будет проголосована в эту пятницу.
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По последней информации, за два дня обстрелов в районе Восточной Гуты погибли около 250 гражданских, среди которых по меньшей мере 50 детей.
Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.
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