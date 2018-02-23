За последние 72 часа в Восточной Гуте убиты 370 человек - ООН
За последние дни во время боев в Восточной Гуте (Сирия) были убиты по меньшей мере 370 человек. Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Панос Моумцис выступил с призывом осознать необходимость введения режима прекращения огня, передает Reuters.
"После всех этих кадров из Восточной Гуты, поступивших за последние 72 часа, если это не убедит страны - члены Совбеза в необходимости прекращения огня, честно, мы не знаем, что тогда может их убедить", - отметил Моумцис.
Об этом он сообщил по Skype, находясь в Кувейте на встрече доноров гуманитарной помощи.
"Такое ощущение, что никто не слушает, что нет реакции, политической силы и возможности оказать влияние, остановить резкое наступление, которое затрагивает мирных жителей", - резюмировал он.
Вчера, 22 февраля Совет Безопасности ООН собрался на специальное заседание, где РФ отказалась голосовать за представленный проект резолюции ООН о прекращении огня в Восточной Гуте (Сирия) и требует внесения правок.
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Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.
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