За последние 72 часа в Восточной Гуте убиты 370 человек - ООН

Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии выступил с призывом осознать необходимость введения режима прекращения огня

За последние дни во время боев в Восточной Гуте (Сирия) были убиты по меньшей мере 370 человек. Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Панос Моумцис выступил с призывом осознать необходимость введения режима прекращения огня, передает Reuters.



"После всех этих кадров из Восточной Гуты, поступивших за последние 72 часа, если это не убедит страны - члены Совбеза в необходимости прекращения огня, честно, мы не знаем, что тогда может их убедить", - отметил Моумцис.



Об этом он сообщил по Skype, находясь в Кувейте на встрече доноров гуманитарной помощи.

"Такое ощущение, что никто не слушает, что нет реакции, политической силы и возможности оказать влияние, остановить резкое наступление, которое затрагивает мирных жителей", - резюмировал он.

Вчера, 22 февраля Совет Безопасности ООН собрался на специальное заседание, где РФ отказалась голосовать за представленный проект резолюции ООН о прекращении огня в Восточной Гуте (Сирия) и требует внесения правок.

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