Юнкер: Странам ЕС после Brexit придется платить больше

На следующей неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй официально представит новые предложения для второй фазы переговоров по Brexit

Странам Евросоюза, очевидно, придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед началом неформального саммита лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Если мы хотим воплотить новые приоритеты, новую политику, если мы не хотим сокращать существующие программы, то, очевидно, что страны должны платить больше", - сказал Юнкер.

Он также не стал комментировать вчерашнюю встречу британского правительства, которая длилась больше восьми часов.

На встрече было принято решение, что на следующей неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй официально представит новые предложения для второй фазы переговоров по Brexit.



18 февраля 2018 года Мэй заявляла, что Великобритания и Евросоюз должны заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС.

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