В МИД РФ признали, что в посольстве РФ в Аргентине нашли кокаин

При этом представитель МИД РФ выразила удивление заявлениями о том, что данный случай "бросает тень" на российское диппредставительство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в 2016 г в одном из помещений посольства РФ в Буэнос-Айресе была обнаружена крупная партия кокаина, принадлежавшая сотруднику посольства. Об этом сообщает Интерфакс.

По ее словам, правоохранительными органами Аргентины и России проведена совместная операция по пресечению контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.

"В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд", - сказала Захарова.

Она уточнила, что наркотик был обнаружен готовым к отправке полтора года назад "в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе". Захарова призналась, что груз принадлежал "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".

При этом представитель МИД РФ выразила удивление заявлениями о том, что данный случай "бросает тень" на российское диппредставительство.

"Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала", - заявила Захарова.

Как ранее сообщила Национальная жандармерия Аргентины, местная полиция раскрыла схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране.

Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в школе при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах, партия оценивалась в €50 млн. Совместное расследование длилось больше года в обеих странах.

Груз планировали переправить под видом дипломатической почты в РФ для избежания стандартной проверки в аэропорту.

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