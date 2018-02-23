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Стрельба возле банка в Цюрихе: есть жертвы

23.02.2018 20:17
Полиция Цюриха заявила, что сейчас ситуация находится под контролем и никакой опасности для общественности нет
Стрельба возле банка в Цюрихе: есть жертвы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В швейцарском Цюрихе в результате стрельбы возле отделения банка UBS погибли два человека. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Полиция Цюриха заявила, что сейчас ситуация находится под контролем и никакой опасности для общественности нет.

Спасатели нашли на месте инцидента двух людей. Один из них был мертв, другой - тяжело ранен, но вскоре умер.

Очевидцы сообщили, что слышали, по крайней мере, четыре или пять выстрелов.

Причины происшествия пока неизвестны, личности жертв также не установлены.

3 февраля в центре итальянского города Мачерата мужчина прямо из окна автомобиля Alfa Romeo 147 открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двух человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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