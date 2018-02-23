Стрельба возле банка в Цюрихе: есть жертвы
В швейцарском Цюрихе в результате стрельбы возле отделения банка UBS погибли два человека. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.
Полиция Цюриха заявила, что сейчас ситуация находится под контролем и никакой опасности для общественности нет.
Спасатели нашли на месте инцидента двух людей. Один из них был мертв, другой - тяжело ранен, но вскоре умер.
Очевидцы сообщили, что слышали, по крайней мере, четыре или пять выстрелов.
Причины происшествия пока неизвестны, личности жертв также не установлены.
3 февраля в центре итальянского города Мачерата мужчина прямо из окна автомобиля Alfa Romeo 147 открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двух человек.
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