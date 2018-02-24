Трамп: Действия России и Ирана в Сирии - это позор

Трамп заверил, что США в Сирии только для борьбы с террористами, а действия России, Ирана и Сирии - позор в гуманитарном плане

Президент США Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии позорными. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время - это позор", - сказал Трамп.



Президент заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с террористами Исламского государства.



По последней информации, за два дня обстрелов в районе Восточной Гуты погибли около 250 гражданских, среди которых по меньшей мере 50 детей.