Трамп: Действия России и Ирана в Сирии - это позор
Президент США Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии позорными. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время - это позор", - сказал Трамп.
Президент заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с террористами Исламского государства.
По последней информации, за два дня обстрелов в районе Восточной Гуты погибли около 250 гражданских, среди которых по меньшей мере 50 детей.
Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.
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