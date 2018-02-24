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Трамп: Действия России и Ирана в Сирии - это позор

24.02.2018 07:32
Трамп заверил, что США в Сирии только для борьбы с террористами, а действия России, Ирана и Сирии - позор в гуманитарном плане
Трамп: Действия России и Ирана в Сирии - это позор
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал действия России и Ирана в Сирии позорными. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время - это позор", - сказал Трамп.

Президент заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с террористами Исламского государства.

По последней информации, за два дня обстрелов в районе Восточной Гуты погибли около 250 гражданских, среди которых по меньшей мере 50 детей.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

Читайте также: РФ несет ответственность за обострение в Восточной Гуте - США 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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