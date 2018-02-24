Военные в Швеции просят увеличить расходы на оборону из-за РФ
Военнослужащие Швеции обратились к параламенту с просьбой увеличить расходы на оборону из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода.
В обращении военные утверждают, что Швеция должна удвоить свои ежегодные оборонные расходы до $14 млрд до 2035 года.
Также командующие призвали удвоить численность военных сил до 120 тысяч. Одной из главных причин для увеличения финансирования называют агрессивную внешнюю политику Москвы.
"Россия своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на востоке Украины в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу для достижения своих политических целей", - говорится в докладе.
22 февраля служба безопасности Швеции предупредила о возможном вмешательстве России в общие выборы в сентябре и заявила, что "российское шпионство является самой большой угрозой для безопасности".
Швеция не является членом НАТО.
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