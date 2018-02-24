Военные в Швеции просят увеличить расходы на оборону из-за РФ

Военнослужащие обратились к парламентариям с просьбой увеличить расходы и численность военных сил. Одна из главных причин - агрессивная политика РФ

Военнослужащие Швеции обратились к параламенту с просьбой увеличить расходы на оборону из-за угрозы со стороны России. Об этом сообщает Радио Свобода.



В обращении военные утверждают, что Швеция должна удвоить свои ежегодные оборонные расходы до $14 млрд до 2035 года.



Также командующие призвали удвоить численность военных сил до 120 тысяч. Одной из главных причин для увеличения финансирования называют агрессивную внешнюю политику Москвы.



"Россия своими действиями в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на востоке Украины в 2014 году показала, что она без колебаний использует военную силу для достижения своих политических целей", - говорится в докладе.



22 февраля служба безопасности Швеции предупредила о возможном вмешательстве России в общие выборы в сентябре и заявила, что "российское шпионство является самой большой угрозой для безопасности".



Швеция не является членом НАТО.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.