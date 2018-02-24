За 7 дней в Восточной Гуте погибли 505 человек, более 100 - дети

Во время сегодняшних бомбардировок погибли 29 человек

В результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Согласно сообщению, наблюдатели провели повторную оценку числа погибших в субботу после того, как под завалами были найдены тела погибших и после того как умерли несколько пострадавших во время бомбардировок.

Среди погибших 123 ребенка.

"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - сообщил директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Во время бомбардировок в субботу, 24 февраля, погибли 29 человек.

Совет безопасности ООН вновь отложил голосование за резолюцию о прекращении огня в Сирии из-за позиции России, требующей внести правки в проект документа. Резолюцию могут вынести на голосование сегодня, 24 февраля.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

Читайте также: РФ несет ответственность за обострение в Восточной Гуте - США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.