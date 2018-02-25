Красный Крест уволил 21 сотрудника за пользование секс-услугами
21 сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) в течение последних трех лет покинул пост за пользование платными сексуальными услугами, что прямо запрещено кодексом поведения для сотрудников и партнеров МККК с 2006 года. Об этом сообщает ВВС.
"Я дал поручение моим коллегам собрать данные, которые мы имеем о сексуальном поведении, и я могу сказать, что с 2015 года мы обнаружили 21 сотрудника, который был или уволен за оплату сексуальных услуг, или подал в отставку во время внутреннего расследования", - заявил Генеральный директор МККК Ив Даккорд.
По его словам, внутреннее расследование проведено после недавнего отчета гуманитарных агентств о нарушениях сексуального характера.
В частности в нем говорится, что агентство помощи детям Plan International подтвердило шесть случаев сексуального насилия и эксплуатации детей сотрудниками и партнерами.
"Это поведение является предательством людей и общин, которым мы служим", - сказал господин Даккорд.
Скандал разгорелся после публикации в британской газете The Times, которая сообщила, что британский партнер МККК Oxfam GB скрыл обвинения о сексуальном поведении своих сотрудников на Гаити.
В ноябре 201з7 года Красный Крест признал пропажу более 5 миллионов долларов гуманитарной помощи, которые были собраны на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке.
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