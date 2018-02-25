"Кокаин" из Аргентины в РФ доставил лично глава ФСБ - СМИ

К контрабанде кокаина, по данным СМИ, причастны россияне, которые руководили фондом "Русские православные меценаты в Латинской Америке"

Сумки с мукой, которой аргентинская полиция заменила кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в этой стране, доставил в Москву на своем самолете лично секретарь Совета безопасности РФ, а в то время глава ФСБ Николай Патрушев. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В декабре 2016 года в школе при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах, партия оценивалась в €50 млн. Наркотик планировали отправить в Россию дипломатической почтой. Аргентинские полицейские заменили кокаин на муку и стали ждать, когда груз попытаются вывезти.

"Кокаин" пролежал на территории российского посольства почти год, так как увольнение бухгалтера Али Абьянова, которому, по данным The Telegraph принадлежал наркотик, заставило злоумышленников искать другие маршруты.

В декабре 2017 года Абьянов потребовал вернуть его вещи в Россию с помощью курьерской службы. Узнав об этом, аргентинские следователи начали действовать.

Именно в декабре 2017 года Патрушев посетил Аргентину. Официально целью поездки главы ФСБ была встреча с президентом Аргентины Маурисио Макри. "Но тайно мистер Патрушев, который служил в КГБ, прежде чем стать главой ФСБ, имел еще одну миссию. Российские службы безопасности договорились о доставке, запрошенной Абьяновым, самолетом Патрушева, и глава ФСБ надлежащим образом сопровождал чемоданы, полные муки, в Москву 9 декабря", - говорится в публикации издания.

После этого были задержаны шесть человек. В России задержали Абьянова и двух других членов банды Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине были задержаны Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке).

Как сообщает издание, Россия через Интерпол объявила в розыск живущего в Берлине бизнесмена под псевдонимом Мистер К. Его подозревают в причастности к попытке контрабанды обнаруженного в посольстве РФ кокаина.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в 2016 г в одном из помещений посольства РФ в Буэнос-Айресе была обнаружена крупная партия кокаина, принадлежавшая сотруднику посольства.

Захарова призналась, что груз принадлежал "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".

При этом представитель МИД РФ выразила удивление заявлениями о том, что данный случай "бросает тень" на российское диппредставительство, так как "успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла".

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