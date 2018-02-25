Ради перемирия: Меркель и Макрон поговорят с Путиным о Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему начала перемирия в Сирии, сообщает Deutsche Welle.
Главы стран обсудят реализацию принятой Советом безопасности ООН резолюцию. В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы о продолжительном мире в Сирии. Режим прекращения огня стал "необходимым первым шагом" к этому.
Как сообщалось ранее, Совбез ООН принял резолюцию о перемерии в Сирии. Текст документа был единогласно проголосован со второй попытки, после внесения правок, которые требовала Россия.
Резолюция предполагает немедленное начало перемирия, которое позволит повести гуманитарные поставки местному населению.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:50
-
вчера
14:25
-
вчера
12:42
-
вчера
10:50
-
вчера
11:30
Новости партнеров
- 185535
- 80179
- 63960
- 62681
- 29685