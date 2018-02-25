Ради перемирия: Меркель и Макрон поговорят с Путиным о Сирии

После принятия резолюции в Совете безопасности ООН, главы Германии и Франции попробуют обеспечить реальное перемирие

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему начала перемирия в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

Главы стран обсудят реализацию принятой Советом безопасности ООН резолюцию. В частности, Макрон и Меркель собираются обсудить с Путиным политические планы о продолжительном мире в Сирии. Режим прекращения огня стал "необходимым первым шагом" к этому.

Как сообщалось ранее, Совбез ООН принял резолюцию о перемерии в Сирии. Текст документа был единогласно проголосован со второй попытки, после внесения правок, которые требовала Россия.

Резолюция предполагает немедленное начало перемирия, которое позволит повести гуманитарные поставки местному населению.

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