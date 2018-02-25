В Москве на "марше Немцова" полиция изъяла плакаты о Крыме
В Москве полиция изъяла у участников акции в память о российском оппозиционном политике Борисе Немцове плакаты "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма". Несколько человек задержаны. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.
"У места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции. Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма", - сказано в сообщении.
По данным волонтеров проекта "Белый счетчик", который подсчитывает количество участников митингов, на акцию вышло более 7 тысяч человек.
Аналогичная акция должна пройти сегодня в Санкт-Петербурге.
Ранее в мэрии Москвы согласились установить мемориальную доску на доме.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен неизвестными в центре Москвы. В марте того же года ФСБ РФ сообщила о задержании подозреваемых в убийстве оппозиционера.
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