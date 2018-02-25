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В центре британского города Лестер произошел взрыв

25.02.2018 23:30
Взрыв произошел в небольшом магазине на первом этаже двухэтажного здания
В центре британского города Лестер произошел взрыв
Фото: Twitter

В городе Лестер в Великобритании произошел взрыв. Об этом сообщает The Telegraph.

По предварительной информации взрыв произошел вечером в небольшом магазине. 

Полиция Лестера сообщила, что все экстренные службы направлены на место инцидента на Хинкли Роад. Близлежащие улицы перекрыли. 

По словам очевидцев, взрыв был очень мощный, они видели клубы дыма и магазин загорелся. Над ним находится квартира - здание двухэтажное.

Пока неизвестно, пострадали ли люди. 

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