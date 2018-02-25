В центре британского города Лестер произошел взрыв
25.02.2018 23:30
Взрыв произошел в небольшом магазине на первом этаже двухэтажного здания
Фото: Twitter
В городе Лестер в Великобритании произошел взрыв. Об этом сообщает The Telegraph.
По предварительной информации взрыв произошел вечером в небольшом магазине.
Полиция Лестера сообщила, что все экстренные службы направлены на место инцидента на Хинкли Роад. Близлежащие улицы перекрыли.
По словам очевидцев, взрыв был очень мощный, они видели клубы дыма и магазин загорелся. Над ним находится квартира - здание двухэтажное.
Пока неизвестно, пострадали ли люди.
Читайте также: В центре Анкары прогремел мощный взрыв: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 187340
- 80710
- 64744
- 63206
- 43537
Спецпроекты
Новости партнеров