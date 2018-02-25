В Восточной Гуте применили химическое оружие - медики

В больницу Восточной Гуты в Сирии поступили больше 14 человек с признаками отравления химическим веществом

В Восточной Гуте применялось химическое оружие. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Сирийско-американское медицинское сообщество, чьи сотрудники работают в госпиталях Восточной Гуты.



В одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом, вероятно, хлором.



Среди пострадавших есть дети. По информации организации, один ребенок скончался.



В центре мониторинга нарушений прав человека, который базируется в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, но подтвердить газовую атаку не могут. При этом они подтверждают гибель ребенка.

В результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских.

Совет безопасности ООН вновь отложил голосование за резолюцию о прекращении огня в Сирии из-за позиции России, требующей внести правки в проект документа. Резолюцию могут вынести на голосование сегодня, 24 февраля.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

Читайте также: Макрон: Франция нанесет удар по Сирии, если применялось химоружие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.