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В Иране арестовали троих экологов по подозрению в шпионаже

26.02.2018 00:55
После гибели в тюрьме арестованного иранско-канадского эколога власти арестовали еще троих экологов
В Иране арестовали троих экологов по подозрению в шпионаже
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Иране арестовали троих экологов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на судебную систему страны. 

Аресты произошли 25 февраля через несколько недель после волны арестов и гибели известного иранско-канадского эколога в тюрьме в Иране. 

Пресс-секретарь суда заявил, что "нет сомнений в том, что проникновение со стороны США и Израиля - серьезное дело".

По словам иранских чиновников, арестованные собирали конфиденциальную информацию для иностранных правительств под видом научной и экологической деятельности.

Аресты проходят после смерти Кавуста Сеида-Эмами, иранско-канадского активиста по вопросам защиты окружающей среды и профессора социологии, который был арестован 24 января и погиб в тюрьме через две недели. Судебные власти заявили, что он совершил самоубийство. 

По информации правозащитников, в Иране за последние два месяца в тюрьмах погибли по меньшей мере шестеро задержанных. Судебные власти это подтвердили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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