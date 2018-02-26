В Иране арестовали троих экологов по подозрению в шпионаже

После гибели в тюрьме арестованного иранско-канадского эколога власти арестовали еще троих экологов

В Иране арестовали троих экологов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на судебную систему страны.



Аресты произошли 25 февраля через несколько недель после волны арестов и гибели известного иранско-канадского эколога в тюрьме в Иране.



Пресс-секретарь суда заявил, что "нет сомнений в том, что проникновение со стороны США и Израиля - серьезное дело".



По словам иранских чиновников, арестованные собирали конфиденциальную информацию для иностранных правительств под видом научной и экологической деятельности.



Аресты проходят после смерти Кавуста Сеида-Эмами, иранско-канадского активиста по вопросам защиты окружающей среды и профессора социологии, который был арестован 24 января и погиб в тюрьме через две недели. Судебные власти заявили, что он совершил самоубийство.



По информации правозащитников, в Иране за последние два месяца в тюрьмах погибли по меньшей мере шестеро задержанных. Судебные власти это подтвердили.



Читайте также: В Иране арестовали 29 женщин за непокрытые головы на акциях



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.