Взрыв в британском Лестере: пострадали шесть человек

Шесть человек госпитализировали, двое в критическом состоянии

Шесть человек госпитализировали в результате взрыва в Лестере, Великобритания. Об этом сообщила полиция города в Twitter.



У двоих критическое состояние.



Вечером в воскресенье, 25 февраля, в маленьком магазине в центре Лестера произошел взрыв. Его причины пока неизвестны, но полиция говорит, что нет признаков теракта.

По словам очевидцев, взрыв был очень мощный, они видели клубы дыма и двухэтажное здание загорелось.



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