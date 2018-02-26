Взрыв в британском Лестере: пострадали шесть человек
26.02.2018 01:32
Шесть человек госпитализировали, двое в критическом состоянии
Фото: Twitter
Шесть человек госпитализировали в результате взрыва в Лестере, Великобритания. Об этом сообщила полиция города в Twitter.
У двоих критическое состояние.
Вечером в воскресенье, 25 февраля, в маленьком магазине в центре Лестера произошел взрыв. Его причины пока неизвестны, но полиция говорит, что нет признаков теракта.
По словам очевидцев, взрыв был очень мощный, они видели клубы дыма и двухэтажное здание загорелось.
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