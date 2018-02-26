Меркель представила кандидатов на должности министров от ХДС

Согласно коалиционному соглашению, партия Меркель получила шесть портфелей в будущем правительстве

Глава Христианско-демократического союза Ангела Меркель официально назвала кандидатов от своей партии на должности министров будущего правительства Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Пост министра обороны планируется оставить за Урсулой фон дер Ляйн. Министром экономики может стать бывший руководитель ведомства канцлера 59-летний Петер Альтмайер.



Министерство здравоохранения может возглавить Йенс Шпан, а минсельхозхозяйства - заместитель главы ХДС Юлия Клекнер.



Должность министра обороны может занять 46-летняя Аня Карличек. Возглавить ведомство канцлера должен 45-летний Хельге Браун. Статс-министром в ведомстве должна стать 51-летняя Аннетт Мауц.



Согласно коалиционному соглашению, ХДС получает шесть министерских портфелей. Столько же - Социал-демократическая партия Германии, и еще три министерства возглавят представители баварского Христианского-социального союза.



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