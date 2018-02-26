Юнкер объяснил, когда в ЕС смогут вступить шесть балканских стран
Членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Euractiv.
"2025 год может стать для всех возможной датой вступления", - отметил Юнкер в Албании во время своего тура Западными Балканами.
6 февраля Еврокомиссия одобрила стратегию Западных Балкан, направленную на то, чтобы ускорить домашнюю работу, которую должны выполнить шесть стран для вступления в блок.
23 февраля 2018 года Юнкер заявлял, что странам Евросоюза, очевидно, придется увеличить взносы в европейский бюджет после выхода Великобритании из блока.
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