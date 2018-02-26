В Словакии застрелили расследовавшего коррупцию журналиста: фото

В местной полиции сообщили, что журналиста Яна Кучака вместе с его подругой нашли убитыми в их доме в городе Велка-Мака

В Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Об этом сообщает агентство Радио Свобода.

По данным полиции, вечером 25 февраля его вместе с подругой нашли застреленным в их доме в городе Велка-Мака, что в 65 километрах к востоку от Братиславы.

Глава полиции Словакии Тибор Гаспар заявил, что убийство "скорее всего, связано с расследованиями". "Словакия никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста", - подчеркнул он.





Ян Кучак (фото - radiosvoboda.org)

Кучак работал на сайте Aktuality.sk.

В своей последней статье для новостного сайта, 9 февраля, он обращал внимание на возможное налоговое мошенничество, связанное с роскошным жилым комплексом в Братиславе.

"Дело, связанное с комплексом, вызвало протесты прошлого года, участники которых требовали отставки министра внутренних дел Роберта Калинак в связи с его деловыми отношениями с застройщиком. Те, против которых были выдвинуты обвинения, отрицают правонарушения", - отмечает издание.

Согласно докладу ЮНЕСКО, в 2012-2016 годах по всему миру погибли 530 журналистов, а за 11 лет с 2006 года - 930.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.