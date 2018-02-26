В Европу пришли сибирские морозы

В Польше насмерть замерзли по меньшей мере восемь человек, во Франции - двое, а Рим завалило снегом

На территории многих европейских стран установилась аномально холодная для их широт погода, которую принесли атмосферные массы из Сибири. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

В некоторых городах Польши температура упала ниже 20 градусов по Цельсию и власти призывают граждан помогать старикам и бездомным. В стране из-за морозов умерло уже как минимум восемь человек.

Во Франции, где температура, согласно прогнозам, снизится до минус 10 градусов по Цельсию, погибли два человека. Власти страны открыли дополнительные убежища на время морозов.

В Лондоне 26 февраля выпал снег. Синоптики предупреждают, что сильные снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и к проблемам с транспортом.

Также снегом покрыты улицы Рима, чего почти никогда не случалось. В соседней с Италией Австрии температура упала ниже 20 градусов. В Хорватии и Румынии из-за холодов закрыли несколько школ, а в Нидерландах власти предупреждают об опасности катания на коньках по замерзшим рекам. В Болгарии непогода также вызвала закрытие многих школ и парализовала движение железнодорожного транспорта.

В Германии в некоторых частях страны температура упала до минус 15 градусов. В Берлине, где на улицах живет около трех тысяч человек, заполнены почти все приюты для бездомных. В России сильные морозы продлятся до 28 февраля. Ожидается, что в центральных регионах температура упадет до 35 градусов ниже нуля.

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