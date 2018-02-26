В РФ осудили активиста, который митинговал, не выходя из дома

Артема Гончаренко приговорили к 25 суткам ареста за нарушение закона о митингах

В Санкт-Петербурге (Россия) суд приговорил активиста движения Весна Артема Гончаренко к 25 суткам ареста, обвинив в нарушении порядка проведения митингов из-за акции с надувной уткой в окне. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, 28 января во время акция бойкота выборов Гончаренко из окна своего дома выставил желтую надувную утку и плакат с надписью "Полиция ждет нас".



Отмечается, что задержали его 25 февраля, когда он шел на акцию памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова. Согласно решению суда, он арестован за "повторное нарушение установленного порядка проведения митингов", - говорится в сообщении.



Также сказано, что был задержан еще один активист Ярослав Путров с Гончаренко по дороге на митинг памяти Немцова, однако его освободили в тот же день без предъявления обвинений.



"Активисту инкриминировали нарушения при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", - сообщил российскому Интерфаксу федеральный координатор движения "Весна" от Петербурга Богдан Литвин.



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