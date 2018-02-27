Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: более 30 погибших, 300 ранены

Из-за удаленности пострадавшего района и отсутствия связи местные власти с трудом могут оценить ущерб от стихии

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли более 30 человек и не менее 300 пострадали. Об этом сообщает издание Post Courier.

Согласно данным Геологической службы США, около 20:00 25 февраля по киевскому времени подземные толчки сотрясли провинцию Саутерн-Хайлендс, что примерно в 560 км от столицы страны Порт-Морсби.

Из отрывков сообщений властей провинции по спутниковой связи известно, что более 300 преимущественно сельских жителей получили ранения, многие здания и дороги разрушены. Электроснабжение в двух провинциях было нарушено, все авиарейсы отменены.

Фото: earthquake-report.com

Из-за удаленности пострадавшего района и отсутствия связи местные власти с трудом могут оценить ущерб от стихии.

Район катастрофы на карте

По информации компании ExxonMobil, из-за землетрясения пострадали админздания и жилые помещения на территории газоконденсатного завода Хайдес в центре страны, поэтому решено приостановить работу предприятия и начать эвакуацию части персонала. Кроме того, ExxonMobil приостановила полеты на близлежащий аэродром Комо до тех пор, пока не будет обследована взлетно-посадочная полоса.

О временном прекращении деятельности в зоне бедствия также заявила нефтегазодобывающая компания Oil Search.

Правительство Папуа - Новой Гвинеи направило в район бедствия бригады для оценки последствий землетрясения. К оказанию помощи пострадавшим людям и восстановлению инфраструктуры также привлекли армию.

Фото: Twitter/IFRC Asia Pacific‏

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