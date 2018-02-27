"Кокаин" из Аргентины в РФ доставил борт управделами Путина - СМИ

В Кремле уже заявили, что фотографии аргентинской жандармерии, на которых виден номер борта, якобы сфальсифицированы

Обнаруженные в посольстве РФ в Аргентине сумки, в которых был кокаин, замененный позже в ходе спецоперации мукой, перевозил в Россию самолет Ил-96 летного отряда "Россия", который находится в ведении управделами президента РФ и занимается перевозкой первых лиц государства. Это установило российское агентство РБК.

Аргентинская жандармерия опубликовала в Twitter фотографии из материалов дела. На них видно, как в Ил-96 грузят чемоданы.

Агентство установило, что самолет принадлежит летному отряду "Россия" с помощью сайта russianplanes.net, после чего он был закрыт.

Данные с сайта flightradar24.com свидетельствуют, что самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 действительно был в начале декабря в Буэнос-Айресе.

Фото: twitter.com/gendarmeria

Вместе с тем, в Управлении делами президента РФ опровергли эту информацию, пишет Интерфакс.

"Данные сведения не соответствуют действительности", - заявила официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - сказала она. Крылова отметила при этом, что на снимке "нет точного номера борта".

Ранее британское издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что транспортировку сумок с мукой сопровождал лично тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в 2016 г в одном из помещений посольства РФ в Буэнос-Айресе была обнаружена крупная партия кокаина, принадлежавшая сотруднику посольства.

Захарова призналась, что груз принадлежал "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".

При этом представитель МИД РФ выразила удивление заявлениями о том, что данный случай "бросает тень" на российское диппредставительство, так как "успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.