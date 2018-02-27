СМИ: в Австрии 400 тысяч человек требуют запретить курить в барах

Австрия остается одной из немногих европейских стран, где курение в барах и ресторанах до сих пор разрешено

В Австрии петиция с требованием запретить курить в барах и ресторанах собрала более 400 тысяч подписей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Kronen Zeitung.

Петицию 15 февраля предложила Австрийская медицинская ассоциация после того, как правительство отменило запрет на курение, который должен был вступить в силу в мае.

Менее чем за три дня петиция собрала 100 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в парламенте. Во вторник утром, 27 февраля, количество подписантов достигло 402 тысяч.

"В то время как правительственные партии работают над тем, чтобы вынести на этой неделе на рассмотрение парламента продолжение нынешней политики курения в заведениях, мы продолжаем собирать сторонников нашей петиции", - заявили инициаторы.

Инициаторы хотят дать населению достаточно времени для подписания петиции, прежде чем ее официально передадут на обсуждение парламента.

Австрия остается одной из последних европейских стран, где курение в барах и ресторанах до сих пор разрешено.

Согласно данным Евростата, 30% австрийцев старшего возраста курят. Это - третий самый высокий показатель в ЕС.

12 декабря 2017 года Австрия отказалась от планов ввести полный запрет курения в барах и ресторанах, который должен был вступить в силу в мае 2018 года.

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