Охранник школы во Флориде отверг обвинения Трампа в трусости

Скот Петерсон уволился из охраны школы, после того как шериф округа Броуард Скотт Исраэль отстранил его от службы, без сохранения зарплаты

Охранник школы имени Марджори Стоунмен Дуглас во Флориде, которого президент Дональд Трамп обвинил в трусости, выступил в защиту своих действий во время стрельбы в школе, жертвами которой стали 17 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Когда вооруженный преступник открыл огонь по ученикам, Скот Петерсон находился рядом со школой, но не вошел в здание, услышав выстрелы. Адвокат Петерсона Джозеф ДиРуззо утверждает: его подзащитный был уверен, что стрельба ведется снаружи, а не внутри школы.

"Он следовал инструкциям, прикрывая людей, оказавшихся поблизости, и направляя их в укрытие. Обвинять Петерсона в трусости просто несправедливо", - говорит ДиРуззо.

Петерсон на прошлой неделе уволился из охраны школы, после того как шериф округа Броуард Скотт Исраэль отстранил его от службы, без сохранения зарплаты.

Но Джозеф ДиРуззо говорит, что шериф слишком упростил ситуацию и поторопился с выводами относительно действий Петерсона.

По словам Петерсона, сначала ему сообщили о взрывах петард рядом со школой. Только добежав до школы, он понял, что слышит оружейные выстрелы. На специальных курсах его инструктировали в случае стрельбы найти укрытие и оценить ситуацию, объяснил адвокат бывшего охранника. Именно это и сделал Петерсон, сообщив о стрельбе в офис шерифа и активировав "Красный код" на территории школы (когда дети должны закрыться в помещениях в школе и не покидать их до разрешения полиции).

Когда на место прибыли полицейские, Петерсон сказал им, что, по его мнению, огонь ведется где-то снаружи, поскольку по рации ему сообщили о человеке, застреленном на футбольном поле.

"Любые утверждения, что Петерсон повел себя как трус, а его действия в сложившихся обстоятельствах не соответствовали стандартам полицейской службы, явно несправедливы", - сказал адвокат ДиРуззо.

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Пояснения от Петерсона появились после того, как президент Трамп заявил, что, окажись он там, он ворвался бы в школу, даже не имея оружия. "Я искренне верю, что бросился бы туда, даже без оружия", - сказал президент на встрече с губернаторами в Белом доме в понедельник, назвав отвратительным, что офицер полиции не вступил в схватку с преступником 14 февраля.

Во Флориде студенты готовятся вернуться к занятиям в среду, после того как некоторые из них приняли участие в акции протеста в минувшее воскресенье. "Это как будто первый день в школе, но так не должно быть", - сказала 16-летняя ученица школы корреспонденту New York Times.

Бывший учащийся школы - 19-летний Николас Круз - был арестован по обвинению в убийстве 17 человек. По словам представителей полиции, он дал признательные показания.

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Президент Трамп пообещал принять меры, ограничивающие права на покупку оружия для психически нездоровых людей, с массовыми проверками на национальном уровне, а также провел встречу с учениками и преподавателями, призвав вооружить учителей школ огнестрельным оружием для скрытого ношения.

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