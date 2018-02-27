США пригрозили Ирану "односторонними мерами" после вето РФ в ООН

Российский посол в Совбезе заблокировал резолюцию по Йемену, в которой содержалось требование к Ирану прекратить снабжать йеменских хуситов оружием

Соединенные Штаты пригрозили односторонними действиями против Тегерана после ветирования Россией резолюции Совбеза ООН по Йемену, в которой было требование прекратить поставки иранского оружия шиитским повстанцам в этой стране. Об этом, ссылаясь на заявление посла США в ООН Никки Хейли, пишет агентство Reuters.

"Если Россия продолжит прикрывать Иран, то США и наши партнеры должны будут предпринять меры самостоятельно. Если мы не действуем здесь, в Совбезе, тогда нужно предпринять собственные действия", - сказала она.

О чем конкретно сделано это заявление, Хейли не уточнила.

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Вчера, 26 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ воспользовался правом вето и заблокировал резолюцию по ситуации в Йемене, в тексте которой было требование "прекратить поставки оружия из Ирана для шиитских повстанцев-хуситов".

Прокси-война в Йемене между Ираном и союзником США Саудовской Аравией продолжается с конце 2014 года. С 2015-го саудовцы на йеменской территории бомбят с самолетов иранских союзников-хуситов. Тегеран утверждает, что не поставляет оружие повстанцам.

Осенью 2017 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в акте "прямой военной агрессии". Причина - в поставках баллистических ракет йеменским повстанцам.

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