В Кракове лимузин с президентом Польши попал в ДТП - СМИ

На месте ДТП работает полиция

Лимузин президента Польши Анджея Дуды в Кракове наехал на сепаратор, отделяющий полосы автотрассы от трамвайных путей. Дуде пришлось пересесть в другой автомобиль. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

Согласно сообщению, после ДТП лимузин не смог продолжить движение из-за повреждения колеса.

Президент Польши при этом не пострадал.

На месте ДТП работает полиция. Движение нормализовано, однако видно, что один из бетонных сепараторов, отделяющих дорогу от трамвайной линии, смещен.

По информации издания, водитель лимузина, вероятно, получит штраф до 500 злотых и 6 штрафных очков из-за этого происшествия.

Как сообщалось ранее, 28 января в Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины.

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