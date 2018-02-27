В южноафриканском заповеднике лев убил 22-летнюю девушку

В службе спасения говорят, что люди пытались помочь женщине, но безуспешно

В Южноафриканской республике, в частном заповеднике лев напал на 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте, сообщает ВВС со ссылкой на местную службу 911.

"Это трагическое событие. Жертва получила серьезные травмы и скончалась на месте", - сказал спикер 911 Ник Доллман.

Трагедия произошла в природном заповеднике Динокен города Хамманскраал.

Пока неизвестно, что именно стало причиной нападения.

В 911 говорят, что люди пытались помочь женщине, но безуспешно, она умерла.

Динокен называет себя первым заповедником для "большой африканской пятерки" (буйвол, слон, носорог, лев и леопард), который находится рядом с городом.

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