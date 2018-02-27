Трамп не давал приказ противодействовать киберугрозе России

По словам главы киберкомандования США, он не получал от президента никаких распоряжений и команд относительно киберугроз со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп не приказывал противодействовать киберугрозам со стороны России. Об этом заявил руководитель Кибернетического командования США адмирал Майкл Роджерс в Сенате США, передает CNN.



Роджерс в ответ на вопрос сказал, что не получал через Пентагон распоряжений от президента и работал в рамках своих полномочий



Глава киберкомандования считает, что кибератаки со стороны России прекратятся не скоро, но США "не ждут их сложа руки".

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