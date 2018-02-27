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Трамп не давал приказ противодействовать киберугрозе России

27.02.2018 23:54
По словам главы киберкомандования США, он не получал от президента никаких распоряжений и команд относительно киберугроз со стороны РФ
Трамп не давал приказ противодействовать киберугрозе России
Майкл Роджерс (скриншот)

Президент США Дональд Трамп не приказывал противодействовать киберугрозам со стороны России. Об этом заявил руководитель Кибернетического командования США адмирал Майкл Роджерс в Сенате США, передает CNN.

Роджерс в ответ на вопрос сказал, что не получал через Пентагон распоряжений от президента и работал в рамках своих полномочий 

Глава киберкомандования считает, что кибератаки со стороны России прекратятся не скоро, но США "не ждут их сложа руки".

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