Трамп не давал приказ противодействовать киберугрозе России
27.02.2018 23:54
По словам главы киберкомандования США, он не получал от президента никаких распоряжений и команд относительно киберугроз со стороны РФ
Майкл Роджерс (скриншот)
Президент США Дональд Трамп не приказывал противодействовать киберугрозам со стороны России. Об этом заявил руководитель Кибернетического командования США адмирал Майкл Роджерс в Сенате США, передает CNN.
Роджерс в ответ на вопрос сказал, что не получал через Пентагон распоряжений от президента и работал в рамках своих полномочий
Глава киберкомандования считает, что кибератаки со стороны России прекратятся не скоро, но США "не ждут их сложа руки".
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