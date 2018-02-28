Замглавреда канала RTVI обвинила депутата ЛДПР в домогательствах

Замглавреда телеканала Катерина Котрикадзе в прямом эфире рассказала о домагательствах со строны российского депутата, которые имели место 7 лет назад

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе обвинила депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах, которые имели место семь лет назад. Об этом она рассказала в прямом эфире, передает BBC.



Слуцкого обвинили в непристойном поведении и Котрикадзе первая рассказала об этом неанонимно.



По словам Котрикадзе, семь лет назад она работала на грузинский телеканал и договорилась об интервью со Слуцким. Когда журналистка приехала к нему на работу в Госдуму, тот запер ее в кабинете, прижал к стене и попытался поцеловать.



Котрикадзе объяснила, что она убежала и раньше не предавала огласке эту информацию, потому что опасалась неприятных последствий.



Ранее телеканал Дождь сообщил, что несколько журналистов на условиях анонимности сообщили о якобы непристойном поведении депутата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за скандалом вокруг Слуцкого.

Сексуальные домогательства и борьба женщин за свои права стали одной из главных тем 2017 года после обвинений, выдвинутых против продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.