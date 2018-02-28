В аэропорту Мюнхена отказались заправлять самолет главы МИД Ирана

Самолет иранского министра Джавада Зарифа был заправлен только после вмешательства в ситуацию главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера

В Мюнхене по завершении конференции по безопасности компании-поставщики горючего в местном аэропорту отказались заправить самолет министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Об этом сообщает Spiegel.

Самолет Зарифа, который покидал Мюнхен, был заправлен только после вмешательства в ситуацию главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, который лично попросил правительство Германии решить проблему.

В конечном счете, заправку иранского аэробуса взяли на себя Военно-воздушные силы ФРГ.

"Что бы вы ни говорили о санкциях, здесь они почти привели к тому, что мы не могли даже разговаривать друг с другом в опасной ситуации", - сказал Ишингер.

Издание предполагает, что компании в мюнхенском аэропорту, по-видимому, опасались нарушения санкций США против Ирана.

В октябре 2017 года Министерство финансов США ввело санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана, который обвинили в поддержке террористических организаций, таких как Хезболла, Хамас и Талибан.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.