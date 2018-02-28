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Переименоваться в Оппоблок регионалам посоветовал Манафорт - СМИ

28.02.2018 18:20
Перед выборами в 2014 и 2015 годах Пол Манафорт консультировал лидеров партии Оппозиционный блок
Переименоваться в Оппоблок регионалам посоветовал Манафорт - СМИ
Пол Манафорт (фото - Getty Images)

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства Виктора Януковича в Россию посоветовал регионалам сменить название. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после свержения Януковича, после того, как Россия аннексировала Крым, и посоветовал президентской Партии регионов переименоваться в Оппозиционный блок - универсальную партию, которая могла быть голосом россиян на востоке", - сообщает агентство.

За консультации Оппоблока на выборах в 2014 году Манафорт получил $1 млн. Всего он приезжал в Украину 17 раз в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

23 февраля против Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине во время работы на Януковича.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более $75 млн. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более $30 млн дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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