Переименоваться в Оппоблок регионалам посоветовал Манафорт - СМИ
Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства Виктора Януковича в Россию посоветовал регионалам сменить название. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после свержения Януковича, после того, как Россия аннексировала Крым, и посоветовал президентской Партии регионов переименоваться в Оппозиционный блок - универсальную партию, которая могла быть голосом россиян на востоке", - сообщает агентство.
За консультации Оппоблока на выборах в 2014 году Манафорт получил $1 млн. Всего он приезжал в Украину 17 раз в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.
23 февраля против Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине во время работы на Януковича.
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более $75 млн. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более $30 млн дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:33
-
27.02.18
16:17
-
вчера
18:46
-
вчера
17:14
-
вчера
18:06
Новости партнеров
- 86572
- 72624
- 68480
- 37413
- 30032