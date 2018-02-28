Министр культуры Словакии уволился после убийства журналиста
Министр культуры Словакии Марек Мадарик, союзник премьер-министра Роберта Фицо, ушел в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака, которое потрясло страну. Об этом сообщает Reuters.
"Я, как министр, во время пребывания в должности которого был убит журналист, не могу мириться с этим", - сказал Мадарик на пресс-конференции.
Также, по данным Dennikn.sk, на время расследования убийства свои должности покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и секретарь правительственного совета безопасности Вильям Ясан, которых ранее журналист Кучак обвинил в связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, живущим в Словакии.
"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Принимая во внимание, однако, что наши имена используются в политической борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили на время расследования этого дела оставить свои рабочие места в аппарате правительства", - сказали Трошкова и Ясан в совместном заявлении.
26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака.
Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование журналиста Кучака.
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