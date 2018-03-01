Авария на железной дороге в Египте: погибли 15 человек

Причиный аварии неизвестны, от пассажирского поезда отделились два вагона

На севере Египта столкнулись два поезда. Погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает Al Jazeera.



Еще 40 человек травмированы.



В провинции Бехайра столкнулись пассажирский и товарный поезда. На видео, снятом с воздуха, видно, что от пассажирского поезда отделились как минимум два вагона.

Причины аварии точно неизвестны. Премьер-министр страны приказал министру транспорта приехать на место происшествия и принять меры для установления причины и ее решения. Отмечается, что вопрос ненадежности железных дорог в Египте стоит очень остро.



Читайте также: В Польше поезд протаранил авто, погибли четыре украинца: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.