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Авария на железной дороге в Египте: погибли 15 человек

01.03.2018 00:30
Причиный аварии неизвестны, от пассажирского поезда отделились два вагона
Авария на железной дороге в Египте: погибли 15 человек
Фото: TahrirNews/Twitter

На севере Египта столкнулись два поезда. Погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает Al Jazeera.

Еще 40 человек травмированы.

В провинции Бехайра столкнулись пассажирский и товарный поезда. На видео, снятом с воздуха, видно, что от пассажирского поезда отделились как минимум два вагона. 

Причины аварии точно неизвестны. Премьер-министр страны приказал министру транспорта приехать на место происшествия и принять меры для установления причины и ее решения. Отмечается, что вопрос ненадежности железных дорог в Египте стоит очень остро. 

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