СМИ: 30 помощников Трампа лишили доступа к сверхсекретным данным

По информации Bloomberg, больше 30 чиновников Белого дома понизили в уровне доступа - у них у всех были временные разрешения

В США больше 30 советников президента Дональда Трампа потеряли право доступа к сверхсекретным данным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.



Чиновников уведомили, что их уровень доступа понизили до секретного. Об увольнении из администрации речь не шла.



На прошлой неделе начало дейстовать новое правило, введенное начальником аппарата Белого дома Джоном Келли, что все временные разрешения на доступ выдаются максимум на информацию секретного уровня.

Ранее стало известно, что советника и зятя Трампа Джареда Кушнера также лишили права доступа к сверхсекретным данным.

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