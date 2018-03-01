После резолюции Совбеза ситуация в Сирии стала еще хуже - ООН

Представитель ООН в Совбезе сказал, что обстрелов и бомбежек в Сирии стало больше, а от болезней и голода рискуют умереть больше людей, чем от бомб

После принятия в Совете безопаности резолюции о прекращении огня в Сирии в субботу, 24 февраля, в стране стало еще больше обстрелов и разрушений, голодающих и страждущих. Об этом заявил Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок, передает центр новостей ООН.



С 18 февраля в Восточной Гуте в результате авианалетов и обстрелов погибли более 580 человек. Еще около тысячи получили ранения.



45 грузовиков с предметами первой необходимости для 90 тысяч человек в городке Дума в Восточной Гуте ждут своего часа, но условия для доставки помощи стали еще более опасными, чем прежде, отметил Локок.



"Если ничего не изменится, то скоро мы увидим, что от болезней и голода гибнет больше людей, чем от бомбежек", - сказал представитель ООН.



Заместитель постоянного представителя США Келли Кари заявила, что с момента принятия резолюции Россия ежедневно объявляет в Восточной Гуте пятичасовую "гуманитарную паузу", а резолюция требует прекращения огня на 30 дней.



Постпред России Василий Небензя рассказал о 24 жителях сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибших в результате авианалетов возглавляемой США коалиции.

Согласно приятой резолюции, режим прекращения огня должен был начаться в Сирии немедленно. Режим тишины не предусматривает прекращения огня против террористов Исламского государства, Аль-Каиды и Джебгат Ан-Нусри, операцию против которых проводит международная коалиция во главе с США.

В результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за последние семь дней погибли более 500 гражданских.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.