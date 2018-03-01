Убийство журналиста в Словакии: есть первый задержанный

Полиция задержала подозреваемого, но пока неясно имел ли он прямую связь с убийством

Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его девушки. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.sk.



В период преступления полиция проводила мероприятия по обеспечению безопасности и у правоохранителей есть горячий след, утверждает начальник полиции.



По информации полиции, якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача, где были убиты журналист и его девушка.



Задержан подозреваемый, но пока неясно, есть ли у него прямая связь с убийством.