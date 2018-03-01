Убийство журналиста в Словакии: есть первый задержанный
Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его девушки. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.sk.
В период преступления полиция проводила мероприятия по обеспечению безопасности и у правоохранителей есть горячий след, утверждает начальник полиции.
По информации полиции, якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача, где были убиты журналист и его девушка.
Задержан подозреваемый, но пока неясно, есть ли у него прямая связь с убийством.
26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование Кучака.
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