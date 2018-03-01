В США фанаты "Черной пантеры" разбирают из приютов черных кошек

Кошек называют именами персонажей картины - Т'Чалла, Окойе, Шури и даже именем злодея Киллмонгер

В США после выхода в прокат фильма "Черная пантера" киностудии Marvel из приютов начали массово разбирать черных кошек. Об этом пишет журнал People.

Один из волонтеров сообщил изданию, что в городе Дуранго, штат Колорадо, где он живет, в приютах было около 50-60 черных кошек, но после выхода "Черной пантеры" не осталось ни одной.

При этом кошек называют именами персонажей картины - Т'Чалла, Окойе, Шури и даже именем злодея Киллмонгер.

Однако многие пользователи соцсетей выразили опасение, что после того, как ажиотаж вокруг фильма спадет, кошки снова окажутся на улице или в тех же приютах.

Волонтер засомневался в этом, так как, по его словам, приюты очень скрупулезно подходят к выбору хозяев для своих питомцев. Кандидатов просят заполнить анкету, где они должны указать, есть ли у них средства и необходимые условия для содержания животных. Если администрацию приюта что-то смущает, то она не отдаст кошку, уверяет волонтер. Также будущим хозяевам выдают список вещей, которые они в обязательном порядке должны приобрести.

"Черная Пантера" - американский художественный фильм Райана Куглера, снятый в 2018 году по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics.

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