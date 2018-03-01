Трамп анонсировал новые тарифы на импорт стали и алюминия в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет повышение тарифов на импорт стали и алюминия, направленные против таких производителей, как Китай. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на руководителей американских металлургических компаний.
По их словам, Трамп сказал, что тариф на продукцию из стали составит 25%, а на алюминий - 10%.
В Twitter Трамп написал, что США страдают от "несправедливой торговли".
США импортируют в четыре раза больше стали, чем экспортируют, и зависят от стали, произведенной в Китае.
Агентство отмечает, что на протяжении всей своей президентской кампании и с момента вступления в должность Трамп заявлял, что дешевый импорт из Китая наносит ущерб жизнеспособности американской промышленности.
Китай - не единственная страна, которая экспортирует сталь в США, это делают около 110 стран. Китай является лишь 11-м крупнейшим экспортером в США. Пятерка крупнейших - это Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика и Россия.
В прошлом году президент США распорядился, чтобы министр торговли Уилбур Росс провел расследование, угрожает ли импорт стали национальной безопасности США.
Доклад Росса был опубликован в прошлом месяце. Он сказал, что национальной безопасности США действительно угрожают. Министр озвучил три рекомендации, одна из которых предусматривает введение 24-процентного тарифа на весь импорт стали.
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