Россию обвинили во вмешательстве в энергетический рынок США

Конгресс США подготовил доклад о попытках России манипулировать мнением американцев об энергетике - в интересах российских компаний

Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад о вмешательстве России в американский энергетический рынок посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях. Доклад был опубликован в четверг, 1 марта, пишет Deutsche Welle.

"Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях - это плод работы иностранных властей, стремящихся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику", - заявил председатель комитета, республиканец Ламар Смит.

Он считает, что своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата.

По его мнению, конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, успешно конкурирующего с российскими энергетическими компаниями на мировом рынке.

"В период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано до 10 тысяч постов, носящих признаки сознательной манипуляции", - говорится в докладе.

После сообщений о том, что российские агенты воспользовались соцсетью Facebook для вмешательства во внутреннюю политику США, Facebook ужесточил правила покупки политической рекламы.

До начала выборов в Конгресс в ноябре 2018 года соцсеть собирается приступить к верификации лиц, которые собираются разместить в ней политическую рекламу. Чтобы проверить идентичность и местонахождение заказчиков рекламы, связанной с американскими выборами, компания намерена рассылать им открытки почтой США.

Желающие разместить политическую рекламу в соцсети должны будут ввести указанный в открытках код, чтобы подтвердить свою личность. Соцсеть вынуждена прибегнуть к "старомодному способу рассылки кодов традиционной почтой", поскольку это, по словам директора Facebook по глобальной политике Кэти Харбат, является самым эффективным способом предотвратить ситуацию, в которой россияне покупали политическую рекламу в Facebook, выдавая себя за кого-то другого.

7 февраля 2018 года сообщалось, что в новый санкционный список, в конце января обнародовало казначейство США, попали 32 украинских компании. 20 из них до сих пор работают и 12 находятся в состоянии ликвидации.

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