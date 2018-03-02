Мюллер готовит обвинительный акт против российских хакеров - NBC
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Кремля в американские выборы президента 2016 года, формирует уголовное дело против россиян, ответственных за хакерскую кражу данных Демпартии США. Эта информация была похищена с серверов демократов и особым образом подана через WikiLeaks в СМИ для того, чтобы навредить Хиллари Клинтон - кандидату от Демократической партии на выборах, пишет сайт NBC News.
Как рассказали ресурсу "знакомые с ситуацией многочисленные нынешние и бывшие чиновники", обвинения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель или месяцев.
При этом уточняется, что вряд ли США смогут экстрадировать хакеров из России. Но такой обвинительный акт "даст сигнал" и Кремлю, и тем из американцев, кто мог быть замешан в кибератаке россиян, уточнили источники.
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Как и в случае с 13 россиянами и несколькими компаниями из РФ, которых Мюллер в феврале обвинил во вмешательстве в процесс выборов-2016, новые возможные производства будут основываться в основном на разведданных ЦРУ, ФБР, АНБ и министерства нацбезопасности США.
NBC напоминает, что только в последний месяц президентской гонки кандидат-республиканец Дональд Трамп около 150 раз цитировал "компромат" на Клинтон с WikiLeaks.
Как сообщили источники, ранее Мюллер не говорил об обвинениях в адрес россиян по хакерскому деле, несмотря на то, что у него "уже давно есть достаточные для этого доказательства", однако по неким стратегическим соображениям пока этого не делал. По данным собеседников, в обвинительном акте (или актах) будет подробно показана схема, как российские спецслужбы вмешивались в выборы в США.
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