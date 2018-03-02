Трамп и Меркель требуют от России прекратить бомбить Сирию

По мнению лидеров США и ФРГ, сирийский режим надо привлечь к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в Восточной Гуте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп призывают Россию соблюдать режим прекращения огня в Сирии. Об этом по результатам телефонного разговора лидеров двух стран в пятницу, 2 марта, сообщил официальный представитель главы германского правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

"Они сошлись во мнении о том, что сирийский режим, а также его российские и иранские союзники призываются к немедленной и полной реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2401(2018)", - сказано на сайте правительства ФРГ.

Меркель и Трамп заявили, что Россия должна "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и повлиять на режим президента Сирии Башара Асада с целью завершения наступательных операций на гражданские районы". Помимо этого, сирийский режим должен быть привлечен к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в Восточной Гуте. Это касается как применения химического оружия режимом Асада, так и нападениями его войск на мирных жителей и блокады, препятствующей доставке гуманитарной помощи.

Тема дня: Восточная Гута: зачем убивают детей

Пригород Дамаска Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. За последнюю неделю этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. По данным правозащитников, только за одну неделю февраля в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей, в том числе 120 детей, свыше 2400 гражданских лиц получили ранения.

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24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. "Восточная Гута не может ждать, настало время прекратить этот кромешный ад", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

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