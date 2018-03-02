Бундесрат намерен ужесточить наказание за киберпреступность

Согласно новому законопроекту за незаконный доступ к чужим компьютерам предусмотрена уголовная отвественность - лишение свободы на срок до 10 лет

Бундесрат выступил за ужесточение наказания за хакерские атаки. Представительство федеральных земель Германии инициировано соответствующий законопроект в пятницу, 2 марта, сообщает Deutsche Welle.

Согласно этому документу, предлагается ввести понятие "нарушение неприкосновенности цифровых данных".

Незаконный доступ к чужим компьютерам, смартфонам, веб-камерам и системам навигации бундесрат предлагает наказывать лишением свободы сроком до 10 лет.

Действующие наказания за хакерские атаки не соответствуют современному уровню преступности в цифровом мире, заявили в бундесрате.

В представительстве федеральных земель также указали, что до 40% всех информационных систем в Германии, имеющих доступ в интернет, заражены вирусами. В сентябре 2016 года бундесрат уже инициировал такой же законопроект, но депутаты бундестага прошлого созыва не успели рассмотреть его.

В конце февраля стало известно, что спецслужбы Германии подозревают российских хакеров во взломе сети правительства ФРГ. Хакерская группа смогла проникнуть в сеть Минобороны и МИД. Эксперты не исключают, что атака длилась на протяжении всего 2017 года.

Российские хакеры из подконтрольной Кремлю группировки Fancy Bear пытались выведать у американских специалистов технологии военных беспилотников и другие секретные разработки оборонно-промышленного комплекса США.

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