Боевики напали на посольство Франции и штаб армии в Буркина-Фасо

Вооруженные люди в масках открыла стрельбу у штаб-квартиры командования армии Буркина-Фасо. С места атаки в центре Уагадугу поднимался густой дым

Посольство Франции и институт культуры в столице Буркина-Фасо Уагадугу в пятницу, 2 марта, подверглись нападению боевиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Группа вооруженных людей в масках открыла стрельбу у штаб-квартиры командования армии Буркина-Фасо. С места атаки в центре Уагадугу поднимался густой дым", - сказано в сообщении.

"В данный момент французские дипломатические здания находятся под контролем и больше не подвергаются опасности", - сообщил помощник министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает AFP, четверо нападавших погибли во время атаки в столице Буркина-Фасо.

В июле 2017 года вооруженный человек атаковал ресторан в столице Буркина-Фасо, тогда погибли 18 человек.

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