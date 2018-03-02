Кремль: У других стран есть оружие, перед которым мы беззащитны

Песков сказал, что не следует считать милитаристскими заявления Путина, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что другие страны обладают оружием, от которого Россия не может защититься. Об этом сообщает Медуза.

Так он ответил на вопрос, в чем заключается ядерный паритет, если у российских вооружений, судя по заявлению Владимира Путина, нет аналогов в мире.

"У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться", - сказал Песков.

Он также сказал, что не следует считать милитаристскими заявления Путина, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию.

Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. По его словам, информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф.

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